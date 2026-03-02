A cura della Redazione

Si terrà mercoledì prossimo, 4 marzo, alle ore 18.30, presso la libreria Libertà Asperula Erboristeria di corso Vittorio Emanuele III, 417 a Torre Annunziata, la presentazione del nuovo romanzo dello speaker radiofonico e presentatore, Maurizio Schettino, dal titolo “Il Sapore delle Scelte” edito da Omnia Liber Edizioni.

Il filone generazionale da sempre al centro delle sue storie ritorna anche in questo terzo lavoro, secondo una storia specchio della contemporaneità, spesso contraddistinta da ambizioni, desideri ed obiettivi frutto di scelte ponderate ma che devono rapportarsi a ciò che la vita pone dinanzi e tutto diventa, da un certo punto di vista, inevitabile, perché ciò che si perde, non sarà più come prima.

“L’esigenza di scrivere, raccontare, per spingere i lettori alla riflessione. Una necessità che si è tramutata in narrazione, conseguenza di quanto la vita ci riserva e ha riservato anche al sottoscritto. Una storia verso la quale identificarsi e capire quanto determinate scelte possano tracciare percorsi impensabili tali da non rendere chiaro realmente il valore della decisione presa”, queste le parole di Maurizio Schettino, in riferimento all’idea alla base della scrittura del romanzo. A tal proposito, l’autore aggiunge: “Rispetto ai precedenti, senza anticipare nulla, posso dire che questo è il lavoro in cui maggiormente apro le porte del mio cuore, proprio in tema di scelte e volontà, dove aspetti del mio carattere non sono esenti, gli stessi che appartengono al protagonista, Manuel, diviso su più fronti e condizioni, alcune delle quali, anche per lui, assolutamente inaspettate. Starà, poi, al lettore trarre le valutazioni, davanti ad una storia ricca di emozioni e verità.

Chi è Maurizio Schettino

Maurizio Schettino (1987) è autore, speaker radiofonico, consulente musicale, ideatore, organizzatore e presentatore di eventi, per enti pubblici e privati, compresi concerti con nomi di rilievo del panorama musicale italiano. Impiegato nella pubblica amministrazione, nel 2011 ha conseguito la laurea magistrale in "Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale", presso l’Università degli Studi di Salerno.

Insieme alla passione per la musica e la comunicazione, unita all’interesse per l’ambito sociale generazionale, ha scritto, diretto e prodotto quattro cortometraggi sui temi quali: bullismo, dipendenze, incidenti stradali e precariato, affrontando disagi e problematiche dei giovani oggi. È presidente dell’associazione di promozione sociale “Social – Disco”, con cui ha ideato e realizzato l’omonimo evento, “La discoteca della prevenzione”, il primo interamente dedicato alla promozione del sano divertimento, che gode di varie partnership istituzionali, di scena ogni anno in varie città, in cui protagonisti sono anche numerosi testimonial dello spettacolo.

Autore, per Print Art Edizioni, di due romanzi, “Gli occhi Lucidi” (2017) e“La distanza non conta” (2020), presentati in tutta Italia, ottenendo un considerevole riscontro di vendite e recensioni che hanno evidenziato il valore sociale ed educativo.