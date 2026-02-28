A cura della Redazione

L’Archeoclub d’Italia “Mario Prosperi”, sede di Torre Annunziata, presieduto dalla prod. Mirella Azzurro (nella foto), organizza incontri di archeologia e letteratura per l’anno 2026.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

4 marzo Liceo De Chirico - Via Vittorio Veneto, 514 ore 10.50: Raffaella Federico, archeologa “La cultura materiale a Pompei”.

8 marzo Oplontis-Villa di Poppea ore 9.30/12.30: Itinerari guidati. “Ipazia” - “Terme, cosmesi, ornamenti femminili” a cura del Gruppo Storico Oplontino.

10 marzo Libreria Libertà - corso Vittorio Emanuele III, 417 - ore 18.30: Vincenzo Marasco, studioso di storia e archeologia locale “Il turismo sul Vesuvio”.

12 e 20 marzo Liceo De Chirico - Via Vittorio Veneto, 514 ore 10.50: Vincenzo Marasco “Torre Annunziata tra storia e leggenda”.

25 marzo Liceo Pitagora-Croce - Via Tagliamonte,13 ore 9.00: Professoressa Lina Fiordoro “Papi all’Inferno. Lettura del canto XIX dell’Inferno” in occasione del Dantedì.

26 marzo Liceo Pitagora-Croce - ore 10.50: Giuseppe Scarpati, archeologo “Cantieri e nuove scoperte nella villa di Poppea ad Oplontis” - ore 11.50: Elisa Esposito, archeologa “Donne e Impero. Poppea Sabina tra amori e potere”

31 marzo Palazzo Criscuolo - corso Vittorio Emanuele III ore 17.30. Presentazione del libro di Giovanni Taranto “La chianca”.

27 aprile Liceo De Chirico - ore 9.50: Mario Grimaldi, archeologo “I pittori di Pompei”.

29 aprile Liceo Pitagora-Croce - ore 10.50: Professoressa Lucia Oliva “Femminile vesuviano. Storie di donne all’ombra del Vesuvio” - ore 11.50: Docufilm “79 DC. La storia dimenticata di Rectina”, a cura di Flavio Russo, Salvatore Perillo, Ciro Gaglione.