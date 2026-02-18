A cura della Redazione

Quinto appuntamento della rassegna “Il Teatro palcoscenico della vita” organizzata dalla commissione cultura dello Sport Club Oplonti. Domenica 22 febbraio 2026, alle 18.30, presso la sede del sodalizio alla Via Nazionale 921 in Torre del Greco, è in programma lo spettacolo “Signori, biglietti!”, testo in due atti di Giovanni Rescigno portato in scena da “La Compagnia delle Torri” con regia e libero adattamento di Maurizio Guarino.

Avventure imbarazzanti, vicende paradossali, equivoci, imprevisti, ritmi vertiginosi. Sono gli ingredienti del “vaudeville”, genere di commedia che si affermò in Francia alla fine dell’Ottocento. “Signori, biglietti!” rientra in questa tipologia di rappresentazione. La storia nasce da un matrimonio celebrato e non consumato per colpa di un solerte bigliettaio delle ferrovie che, nel momento meno opportuno, entra bruscamente nello scompartimento di due sposini in viaggio di nozze. Questa situazione diventa un autentico trauma per lo sposo che si blocca e fa tornare la sposa illibata a casa. La vicenda da quel momento si sviluppa in un susseguirsi di incontri compromettenti, travestimenti improbabili e mal riusciti, fughe precipitose, e un turbinio di risate per una serata di teatro spensierata e leggera.