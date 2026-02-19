A cura della Redazione

Volwer Lab entra nel vivo. Il progetto finanziato nell’ambito del Next Generation Eu - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore), su bando del Dipartimento per la Coesione Territoriale, inizia la sua fase più accattivante. I 160 alunni degli istituti superiori di Torre Annunziata coinvolti, che in questi primi mesi hanno lavorato su temi, storie e tecniche giornalistiche, dal 20 febbraio siederanno davanti alle telecamere della webtv Volwer (nei nuovi studi a Boscoreale) per approfondire tematiche sociali, d’attualità, culturali e scientifiche.

Lo faranno nelle oltre trenta interviste che si terranno di pomeriggio in diretta da febbraio ad inizio maggio sul sito della webtv e sui canali social. Gli alunni delle scuole oplontine si ritroveranno a parlare con autori di libri e di podcast, artisti, professionisti della comunicazione e dello sport, docenti impegnati su materie d’attualità, esperti nell’uso dell’intelligenza artificiale, figure delle istituzioni e della magistratura, personaggi di rilievo nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza.

Il progetto è stato pensato per i giovani come un luogo di apprendimento più stimolante delle classiche lezioni scolastiche e per arginare fenomeni di isolamento dei ragazzi che sempre più spesso si rifugiano nella realtà virtuale, perdendo ogni interesse nelle tradizionali attività didattiche. Alle alunne e agli alunni è stato proposto un uso consapevole di internet, lavorando insieme ad esperti del settore per potenziare le loro capacità di accedere e selezionare le informazioni e sviluppare digital skils spendibili nei successivi percorsi formativi e/o lavorativi.

Un partenariato articolato tra Ets (Enti Terzo Settore) e scuole ha sostenuto e sta portando avanti Volwer Lab. Ne fanno parte l’associazione capofila Eiraionos Aps, il Caffè Letterario – Nuove Voci, Destinazione Italia srl, il liceo Pitagora-Croce, il liceo Giorgio De Chirico, l’istituto Graziani-Cesaro-Vesevus e l’Istituto Superiore Marconi. «È una formula di apprendimento che portiamo avanti da qualche anno con risultati molto positivi. I ragazzi si impegnano anche perché coinvolti in prima persona durante le interviste». Ha detto il giornalista Raffaele Perrotta, coordinatore di progetto e direttore di Volwer Tv, aggiungendo: «Un plauso va alle scuole che sono sempre disponibili ad accogliere progetti per potenziare le conoscenze degli alunni».