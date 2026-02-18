A cura della Redazione

Si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 17, presso il plesso Isonzo dell’Istituto Comprensivo Leopardi-Parini di Torre Annunziata, la presentazione del libro “Giustizia e umanità – Nessun destino è segnato per sempre” scritto da Bruna Siviglia insieme a Cristina Cortese.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Biesse, rappresenta un momento di riflessione sul ruolo della scuola come presidio di legalità e punto di riferimento per la crescita sociale e culturale del territorio.

L’incontro sarà moderato da Fernanda PuciIlo e vedrà la partecipazione, tra gli altri, della dirigente scolastica Antonella D’Urzo e del sindaco Corrado Cuccurullo. Previsto inoltre il dialogo tra Gabriella Pepe, Paolo Siani e Teresa Bifulco, dedicato al tema della comunità educante e dell’impegno civile.

L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla promozione della cultura della legalità e alla valorizzazione del ruolo educativo delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di coinvolgere studenti, famiglie e cittadini in un percorso condiviso di consapevolezza e responsabilità sociale.