A cura della Redazione

Il 24 febbraio 2026 alle ore 17:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata, si terrà la cerimonia di apertura della mostra fotografica e d’arte “Custodi di Bellezza – Abitare l’Essenziale”, a cura di Giovanna Tortora e MariaConsiglia Stile.

Un progetto che nasce dal desiderio profondo di cogliere l’essenziale, di osservare con attenzione e di custodire ciò che conta davvero. La mostra si propone come un percorso intimo e coinvolgente, capace di raccontare attraverso la forza della comunicazione visiva e delle diverse forme artistiche storie di persone uniche.

Protagoniste e protagonisti saranno volti, espressioni, dettagli e sguardi che prenderanno il posto delle parole, dando vita a un itinerario espositivo capace di emozionare e stimolare una riflessione autentica. Le immagini e le opere in mostra celebrano l’essenza dell’essere umano, mettendo al centro la bellezza che nasce dalla verità, dalla fragilità e dalla forza delle storie personali.

“Custodi di Bellezza” è anche un invito a rallentare, a soffermarsi sull’autenticità e a riscoprire il valore della presenza e dell’incontro. Un’esperienza che vuole trasformare l’arte in spazio di relazione, partecipazione e comunità.

La cerimonia di apertura si preannuncia come un momento straordinario fatto di musica, emozioni e condivisione: un’occasione per vivere insieme un’esperienza culturale intensa e significativa.

