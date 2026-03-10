Sabato 14 marzo 2026 a partire dalle ore 17 alla Libreria Libertà di Torre Annunziata, corso Vittorio Emanuele III, 417, è in programma l'evento: "Mani Legate", con la presentazione del libro dall'omonimo titolo di Pier Giorgio Morosini scritto con Antonella Mascali.
La presenza del presidente del tribunale di Palermo Pier Giorgio Morosini, che dialogherà con il giornalista e coordinatore del gruppo delle Agende Rosse Salvatore Aulicino Mazzei, sarà l'occasione per toccare i temi della giustizia con particolare riferimento al prossimo referendum costituzionale in relazione alle ragioni del NO.
Previsto un collegamento da remoto con Salvatore Borsellino presidente del Movimento Nazionale Antimafia delle Agende Rosse.
