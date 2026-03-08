Nella Giornata Internazionale della Donna, quando l’attenzione si concentra sul valore, sulla forza e sul talento delle donne nella società e nella cultura, la letteratura offre spesso occasioni preziose per riflettere sulla memoria femminile nella storia. È in questa prospettiva che si inserisce il romanzo “La fanciulla di Oplonti”. L’opera, scritta da Laura Avella e Vincenzo Amorosi conduce il lettore in un viaggio suggestivo tra storia, immaginazione e archeologia. La vicenda si svolge nell’antica Oplontis nel 79 d.C., nei giorni che precedono la drammatica eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Attraverso gli occhi di un giovane fanciullo che da Pompei si trasferisce nella città vesuviana.

Nel corso della narrazione il protagonista si troverà a incontrare una delle figure femminili più affascinanti dell’antica Roma: Poppea Sabina, moglie dell’imperatore Nerone, storicamente legata alla splendida villa imperiale di Oplonti, oggi tra i siti archeologici più suggestivi dell’area vesuviana. Il racconto accompagna il lettore fino al momento più drammatico della storia antica: la furia del Monte Vesuvio che in poche ore cancella città, vite e destini. Gli scavi archeologici, secoli dopo, riportano alla luce il corpo di una giovane fanciulla rimasta intrappolata sotto la cenere.

Quella figura fragile e silenziosa, restituita alla luce dopo duemila anni, diventa il simbolo di una memoria che riemerge. Una presenza femminile che torna a raccontare la propria storia e, insieme, quella di un’intera civiltà. Nel giorno in cui si celebrano le donne, “La fanciulla di Oplonti” appare così come un racconto capace di unire storia, emozione e riflessione: la dimostrazione che la letteratura può riportare alla luce non solo città sepolte, ma anche voci dimenticate.