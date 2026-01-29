A cura della Redazione

A circa un anno di distanza la compagnia “Vana Imago”, guidata dal regista Salvatore Orga, ritorna venerdì 30 gennaio alle ore 20.30 sul palco del Teatro San Francesco a Torre Annunziata con la fortunata commedia in due atti “Chiacchiere e distintivo” di Paolo Caiazzo. E’ la prima compagnia che partecipa per la sezione “prosa” al Premio Antonio Caso, nell’ambito della manifestazione “II Rassegna del Teatro Amatoriale San Francesco” promossa dall’associazione La Filodrammatica Sanfrancesco APS , dal Comune di Torre Annunziata e da F.I.T.A. Campania.

Con questo progetto teatrale, ma non solo, la compagnia Vana Imago sostiene l’associazione “Gli unicorni di Diana”, fondata in memoria della piccola Diana, scomparsa a causa di una rara malattia ematologica, l’aplasia midollare. L'associazione promuove la solidarietà e il sostegno ai bambini del reparto di oncoematologia dell'ospedale Pausilipon di Napoli.

In “Chiacchiere e distintivo” Ciro (interpretato da Walter Annunziata) è un uomo con il vizio del gioco e che ha una grande capacità nel mettersi nei guai. Dopo aver divorziato dalla moglie, da cui ha avuto un figlio, si è fidanzato con Bice (Stella Chiara Angelino). Lui è legatissimo a Paolo (Salvatore Orga), agente di polizia e fidanzato con sua sorella, Marisa (Lidia Tassella). La storia ruota intorno alle disavventure vissute tra la nuova compagna Bice, l’ex moglie e Paolo. Situazioni comiche e personaggi stravaganti che si avvicenderanno nel corso della pièce sono gli ingredienti immancabili per far divertire il pubblico, offrendo anche spunti di riflessione sulla società e il tempo che stiamo vivendo.

