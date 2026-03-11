A cura della Redazione

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20.30, il Teatro San Francesco di Torre Annunziata ospita l’associazione “Armenea Art”. Sarà la quarta compagnia amatoriale in concorso, nella sezione “teatro”, al “Premio Antonio Caso” nell’ambito della “II Rassegna del Teatro amatoriale”, un progetto artistico al quale gli organizzatori dell’associazione di promozione sociale “La Filodrammatica Sanfrancesco” lavorano da più di due anni per poter restituire alla collettività qualche ora di divertimento e di sana socialità.

Il team artistico “ArmeArt” porta in scena “Iris, storia di una donna”, scritto e diretto dal giovane regista Generoso Ronga. “Armenea Art” è una compagnia teatrale che opera a Giugliano. E’ composta soprattutto da giovani che si dedicano con passione al teatro e al cinema. Qualche anno fa, infatti, hanno partecipato al Festival “CortoDino” a Torre Annunziata, ospitato proprio nel teatro San Francesco, con il cortometraggio “Novanta”.

Inoltre la compagnia ha partecipato alla prima edizione della Rassegna San Francesco, portando in scena “Il mio amico Puck”, in cui hanno affrontato la questione dello “straniamento” con il quale talvolta la società tende ad etichettare come folle chi in realtà ha scelto semplicemente di non unifomarsi alla massa. “La scelta di calendizzare questa pièce a pochi giorni di distanza dalle manifestazioni per l’8 Marzo non è casuale”, spiega Liliana Peluso, presidente dell’associazione La Filodrammatica Sanfrancesco che promuove la kermesse teatrale.

“Il testo ha al centro una tematica purtroppo ancora drammaticamente attuale. Ciò che però ha colpito me e gli altri membri della commissione selezionatrice – sottolinea Liliana Peluso - è stata la vivacità della sua mise en place”. Iris, come gli spettatori avranno modo di vedere, non è la storia di una sola donna, ma di tutte le donne dei diversi strati sociali. Riguarda tutti noi e ci richiama dall’indifferenza con la quale spesso ci si approccia alla tematica del femminicidio.