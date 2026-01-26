A cura della Redazione

E’ stato riprogrammato per domenica 1° febbraio 2026, alle ore 18.30, lo spettacolo “Io e il mio gemello”, quarto appuntamento della rassegna “Il Teatro palcoscenico della vita” in corso allo Sport Club Oplonti, rinviato in precedenza.

Il testo in due tempi di Francesco Bianco tratto da “Menecmi” di Plauto verrà portato in scena dalla Compagnia “Il Faro Teatro Macco”. “Io e il mio gemello” trae origine da “Menecmi” di Plauto, ma insiste su un rifacimento in vernacolo napoletano. E’ una commedia degli equivoci incentrata sulle vicende di due gemelli identici ma di estrazione sociale differente: uno è un retore romano, l’altro un popolano proveniente da Capua. I due, separati da bambini, si ritrovano nella stessa città (Neapolis) senza saperlo, generando caos comico attraverso scambi di persona, equivoci domestici e situazioni assurde, culminando nel riconoscimento finale e nel ritorno a Capua.

Il gruppo teatrale “Il Faro Teatro Macco” nasce nel 1977 a Casalnuovo di Napoli. Nel corso di questi anni la compagnia ha realizzato spettacoli toccando numerose corde artistiche sul palcoscenico: dalle classiche commedie in dialetto napoletano alla rivisitazione di testi del teatro di tradizione, proponendo anche lavori inediti a firma del fondatore e direttore artistico Francesco Bianco. Per un lungo periodo ha proposto con successo concerti fra prosa e canzoni della tradizione folcloristica regionale campana. Con la nuova denominazione (Il Faro Teatro Macco) il gruppo si è delineato in tre diverse formazioni: il Faro Junior, il Faro Laboratorio e il Faro Senior. Oggi, accanto all'attività di prosa, si affiancano quelle di animazione teatrale nelle scuole, di ricerca folk, di laboratorio permanente per la formazione attoriale e di canto teatrale.