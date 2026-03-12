A cura della Redazione

IKEA Italia rafforza la sua presenza in Campania con l’apertura di un nuovo plan and order point a Torre Annunziata, all’interno del Centro Commerciale MaxiMall Pompeii. L’inaugurazione è prevista per l’estate e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione dell’azienda sul territorio.

Si tratta del 29esimo format di questo tipo in Italia, un modello già consolidato che consente ai clienti di interagire con il marchio svedese anche in spazi più compatti rispetto ai tradizionali punti vendita.

Uno spazio per progettare casa e attività commerciali

Il nuovo punto avrà una superficie di circa 160 metri quadrati. Qui i clienti potranno lasciarsi ispirare da una selezione di proposte d’arredo e progettare ambienti su misura per la propria casa o per attività commerciali.

All’interno dello spazio sarà possibile ricevere consulenza personalizzata da parte degli esperti IKEA, che accompagneranno i clienti durante tutte le fasi dell’esperienza d’acquisto.

Attraverso il plan and order point si potrà inoltre accedere all’intero catalogo online IKEA, effettuare gli ordini e scegliere la modalità di consegna preferita.

Terzo punto IKEA in Campania

Con l’apertura di Torre Annunziata salgono a tre i punti di contatto IKEA in Campania. Nella regione sono già presenti i tradizionali store dell’azienda, le cosiddette “scatole blu”, situati a Napoli Afragola e Salerno Baronissi.

La strategia omnicanale

L’arrivo del nuovo punto nel MaxiMall Pompeii rientra nella strategia omnicanale di IKEA, che punta a integrare la presenza fisica con lo sviluppo dei servizi digitali.

L’obiettivo è rendere sempre più semplice l’interazione con il marchio, permettendo ai clienti di scegliere quando, dove e come acquistare i prodotti e i servizi dell’azienda.