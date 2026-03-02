A cura della Redazione

Un riconoscimento istituzionale a Stefano De Martino e l’avvio di un percorso di gemellaggio culturale con Sanremo. È questa la proposta avanzata dal consigliere comunale Michele Avitabile, indirizzata al sindaco di Torre Annunziata e destinata ad approdare all’attenzione del prossimo Consiglio comunale.

Nel documento, Avitabile sottolinea come Torre Annunziata possa vantare numerose personalità di rilievo distintesi a livello nazionale e internazionale in diversi ambiti professionali e culturali. Tra queste, Stefano De Martino viene indicato come una delle figure più affermate del panorama televisivo e dello spettacolo italiano, il cui percorso rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità cittadina e un modello positivo per le nuove generazioni.

Secondo il consigliere, valorizzare le eccellenze locali significa rafforzare il senso di appartenenza e l’identità cittadina, oltre a offrire concrete opportunità di promozione dell’immagine della città. Da qui la proposta di conferire all’artista un riconoscimento ufficiale - come un Premio alla Carriera, la Cittadinanza Onoraria, qualora non già conferita, o un attestato di “Ambasciatore della Cultura Torrese nel Mondo” - da consegnare nel corso di una cerimonia pubblica.

Accanto al riconoscimento personale, la proposta prevede anche l’avvio di interlocuzioni istituzionali per la creazione di un gemellaggio culturale con la città di Sanremo. Un’iniziativa che, nelle intenzioni, potrebbe favorire scambi artistici, iniziative musicali e televisive ed eventi culturali capaci di incidere positivamente sulla crescita turistica ed economica del territorio.

«Un segnale forte di attenzione verso il talento, la cultura e le opportunità di sviluppo per la nostra comunità», si legge nella proposta, con l’auspicio che il Consiglio comunale possa discutere e valutare l’iniziativa nelle prossime sedute.