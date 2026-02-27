A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ottiene la piena disponibilità dell’area ex Damiano e della Darsena dei pescatori. La Giunta comunale ha infatti approvato lo schema di accordo con la Regione Campania che aggiorna la riperimetrazione delle aree portuali di Torre Annunziata.

Con la revisione della riperimetrazione, richiesta direttamente dal primo cittadino Corrado Cuccurullo, la competenza amministrativa delle due aree viene trasferita dalla Regione al Comune, che potrà così gestirle in maniera diretta e autonoma.

“Con questo accordo acquisiamo la piena competenza gestionale di due aree strategiche per lo sviluppo urbano e per la riqualificazione del waterfront cittadino – ha dichiarato il sindaco Cuccurullo –. L’obiettivo è riqualificare il prima possibile l’area ex Damiano per restituirla alla città e renderla finalmente fruibile dai cittadini”.

Il passaggio di competenze rappresenta un passo decisivo nella pianificazione futura del fronte mare oplontino, aprendo la strada a interventi di recupero, valorizzazione e rilancio di spazi da tempo al centro del dibattito pubblico e considerati fondamentali per la crescita economica e turistica del territorio.