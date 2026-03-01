Emozionato ma già padrone del palco: Stefano De Martino è il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. L’investitura è arrivata in diretta, in un momento destinato a entrare nella storia della Rai e della kermesse canora.

Sanremo, l’annuncio storico di Carlo Conti

Sono da poco passate le 23 quando Carlo Conti, direttore artistico uscente, scende dal palco in platea e sorprende il pubblico: “Ho un grande onore, per la prima volta accade a Sanremo. Posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo Festival”.

Un passaggio di testimone senza precedenti, con Conti che prende per mano il conduttore originario di Torre Annunziata e lo accompagna simbolicamente verso il nuovo incarico.

È un unicum nella storia del Festival: mai prima d’ora il successore era stato annunciato in diretta nazionale dal direttore artistico uscente.

La reazione di Stefano De Martino: “Testa bassa e pedalare”

Visibilmente emozionato, De Martino ha commentato: “È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare”.

Un momento spontaneo e autentico: Stefano porta la mano di Conti sul petto – “Senti qua”, dice riferendosi al batticuore – e scherza chiedendogli di non spegnere il telefono.

Dal “non è alla mia misura” alla consacrazione

Solo a maggio 2025, ospite del Festival della TV di Dogliani, De Martino aveva frenato sui rumors che lo volevano alla guida del Festival: “Ora come ora Sanremo non è alla mia misura. O si rimpicciolisce il Festival o mi ingrandisco io. Speriamo che debba ingrandirmi io”.

E ancora: “Se potessi scegliere vorrei qualche anno in più. Mi piacerebbe farlo bene e per farlo bene secondo me ci vuole qualche capello bianco”.

Parole che oggi suonano quasi profetiche. In meno di un anno, l’astro nascente della televisione ha bruciato le tappe, conquistando pubblico e vertici della Rai.

I retroscena: la fine di un ciclo e l’opzione nel contratto Rai

I rumors si rincorrevano da giorni. Carlo Conti aveva più volte evocato la chiusura di un ciclo dopo il suo quinto Festival, escludendo l’ipotesi di restare solo alla direzione artistica.

Nel contratto di De Martino con la Rai era già prevista un’opzione per il Festival: un dettaglio che oggi assume un peso decisivo. Il nuovo direttore artistico affronterà una doppia sfida – conduzione e direzione artistica – probabilmente affiancato da uno staff di fiducia.