A cura della Redazione

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico e dell’amore per il territorio. Alcuni ragazzi appassionati di beach volley, armati di ramazze e palette, hanno ripulito l’arenile pubblico del Lido Mappatella di Torre annunziata dai rifiuti portati dal mare o abbandonati da chi mostra poco rispetto per l’ambiente.

Tra i volontari presenti una ragazza arrivata da Poggiomarino e un bambino accompagnato dal proprio genitore, segno di come la sensibilità verso la tutela dell’ambiente coinvolga anche i più piccoli.

Durante le operazioni di pulizia sono stati raccolti numerosi rifiuti, tra cui contenitori di plastica, bottiglie e altri materiali trascinati dalle onde. Tra gli oggetti recuperati anche un passeggino, abbandonato sull’arenile.

Il Lido Mappatella è spesso al centro di iniziative di questo tipo promosse da associazioni e semplici volontari. La spiaggia è molto frequentata non solo dai bagnanti, ma anche da chi pratica sport sulla sabbia di origine vulcanica. Un arenile che custodisce anche tradizioni del passato: i più anziani ricordano come quella stessa sabbia venisse utilizzata dai nostri padri e nonni per le cosiddette “sabbiature”, rimedio popolare per alleviare i dolori reumatici.

Piccoli gesti come questo contribuiscono a mantenere pulito e vivibile uno degli spazi pubblici più amati della costa, ricordando quanto la tutela del mare e delle spiagge dipenda anche dal senso civico dei cittadini.

