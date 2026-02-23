A cura della Redazione

Torre Annunziata approda a Casa Sanremo per promuovere il patrimonio archeologico e naturalistico della città. Grazie al sostegno della Regione Campania e dell’Anci Campania, il Comune oplontino è stato ospite nella “Casa della Canzone Italiana”, cuore delle iniziative collaterali al Festival.

Un’occasione di grande visibilità durante il più importante evento musicale italiano, che richiama media e pubblico da tutto il Paese. A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore al Turismo Alfonso Ascione, che ha illustrato le eccellenze del territorio attraverso un video proiettato sul maxischermo.

Nel corso della presentazione sono state messe in risalto la Villa di Poppea, gioiello archeologico di epoca romana, lo Scoglio di Rovigliano, le suggestive sette scogliere e gli altri attrattori turistici che caratterizzano Torre Annunziata.

«Grazie all’Anci abbiamo avuto l’opportunità di presentare le bellezze di Torre Annunziata al grande pubblico di Sanremo. Un’iniziativa di marketing territoriale in occasione del più grande evento musicale italiano – ha spiegato l’assessore Alfonso Ascione –. Grazie all’Associazione dei Comuni Italiani, la presenza di Torre Annunziata a Sanremo non ha avuto alcun costo per la nostra Amministrazione».

Una vetrina prestigiosa che punta a rafforzare l’immagine della città e ad attrarre nuovi flussi turistici, valorizzando un patrimonio storico, paesaggistico e culturale di grande rilievo.

