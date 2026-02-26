A cura della Redazione

«Il Comune di Torre Annunziata e la società Prima Vera hanno messo a disposizione degli istituti scolastici cittadini tutti gli strumenti necessari per garantire una corretta raccolta differenziata». A chiarirlo è Maria Di Maio, che interviene per fare il punto sull’organizzazione del conferimento dei rifiuti nelle scuole.

“Non sono stati forniti soltanto i contenitori esterni per la plastica – spiega Di Maio - ma anche appositi contenitori in cartone installati all’interno degli edifici scolastici per il conferimento della carta”. Un supporto che, sottolinea l’Amministrazione, è stato ulteriormente rafforzato dallo scorso anno con l’assegnazione a ogni istituto di un fondo dedicato alla manutenzione ordinaria, gestito direttamente e in piena autonomia dalle scuole.

Un passaggio specifico riguarda l’I.C. Leopardi Parini Rovigliano, dove – evidenzia Di Maio – la dirigenza e il personale stanno portando avanti “un lavoro importante di educazione dei bambini al corretto conferimento dei rifiuti”.

Considerato l’elevato numero di alunni, la dirigente scolastica potrebbe aver ritenuto opportuno potenziare la presenza dei contenitori all’interno delle aule. “È bene ricordare – conclude Di Maio – che le modalità con cui la scuola organizza la raccolta dei rifiuti nei singoli plessi e nelle singole classi rientrano esclusivamente nella competenza dell’istituto scolastico”.

Un chiarimento che punta a ribadire il sostegno fornito dall’Amministrazione comunale e, allo stesso tempo, l’autonomia gestionale riconosciuta alle scuole nel promuovere buone pratiche ambientali tra gli studenti.