«Quando gli occhi si fermano ad ascoltare e a sentire la sofferenza di coloro che narrano il dolore di una tragedia drammatica e rovinosa, non si può volgere lo sguardo altrove. Non si può fare finta di nulla. Piccole gocce possono creare onde di gioia e di supporto. Piccoli gesti possono e "fanno" presenza. Perché ogni essere umano può far sentire la propria amorevole umanità. E finché c'è amore c'è sempre speranza».

L’ambasciatrice del progetto “Costruiamo Gentilezza” Anna Vitiello, nel promuoverlo, introduce così l’essenza di “Voci vesuviane, un ponte d’amore e solidarietà con la Sicilia”, evento di beneficenza organizzato in collaborazione con i comuni di Boscotrecase, Boscoreale, Terzigno e la partecipazione di Club Rotary (distretto Bosco Trecase Reale), l’Istituto Comprensivo Cangemi di Boscoreale e Ciaravola Strumenti Musicali. Un appuntamento di straordinario spessore artistico in programma al Teatro Minerva di Boscoreale domenica 15 marzo 2026 alle ore 19.00.

Sul palco autentiche eccellenze musicali e teatrali: le voci di Monica Sarnelli e Francesca Maresca, il basso di Pasquale De Angelis, il sax di Marco Zurzolo, il pianoforte di Sasà Mendoza, la batteria Mariano Barba, i monologhi di Marianeve Vitiello e Giuseppe Moretto, le coreografie di Massimo De Rogatis e Barbara Castellano di “Ballet Studio”. A condurre la serata sanno Pio Luigi Piscicelli e la stessa Anna Vitiello. Preziosissima la collaborazione degli alunni della primaria dell’Istituto Comprensivo Cangemi di Boscoreale: hanno scritto le frasi che verranno incise sulle foglie dell’albero della vita realizzato dall’artista Nello Collaro su base in pietra lavica. L’opera verrà donata ai bambini delle scuole Belvedere e Canale Don Bosco di Niscemi sgomberate a causa della frana. In quell’occasione Anna Vitiello incontrerà Katia Gussio, referente per la Sicilia del progetto “Costruiamo Gentilezza” ed insieme realizzeranno questo importante “passaggio” di solidarietà.

«È bastato un attimo per ritrovarsi a creare un incontro che sa di solidarietà, di mani che si stringono e di voci che cantano la fratellanza e l'appoggio reciproco – sottolinea Anna Vitiello -. Una collaborazione che ha il sapore dolce della Gentilezza in azione, autentica e concreta. Le Voci Vesuviane dal Vulcano della Campania al Vulcano della Sicilia, dalle Terre Vesuviane a Niscemi per costruire un ponte di solidarietà e d'amore». Poi conclude: «Per l’organizzazione volevo indirizzare un ringraziamento speciale a tutti gli artisti che hanno aderito immediatamente all’iniziativa senza alcuna esitazione e alle amministrazioni comunali di Boscotrecase, Boscoreale e Terzigno».

Ora serve l’aiuto di tutti partecipando all’evento.

Info 3317772377 - 3395848219