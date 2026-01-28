A cura della Redazione

Operazione della Polizia Locale di Torre Annunziata contro gli sversamenti indiscriminati di rifiuti e l’abusivismo edilizio. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Municipale, guidati dal comandante Gianluigi Palazzo, hanno effettuato una serie di controlli mirati sul territorio comunale.

Il primo intervento è avvenuto in via Parini, dove un uomo è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti in strada da un’Apecar. L’autore del gesto è stato denunciato e il mezzo utilizzato per lo sversamento posto sotto sequestro.

Successivamente, insieme al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, gli agenti sono intervenuti in via Carminiello, dove è stata sequestrata un’area interessata da lavori edilizi abusivi. L’intervento era finalizzato a modificare la destinazione d’uso del terreno, da fondo agricolo ad area urbana, senza le necessarie autorizzazioni.

All’interno del terreno è stato rinvenuto un manufatto abusivo adibito a ufficio, completo di impianto elettrico, idrico, scarichi e pozzetto prefabbricato. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.

La Polizia Municipale ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario del fondo, la ditta esecutrice e il direttore dei lavori, disponendo inoltre la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

I controlli sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e la legalità urbana.

