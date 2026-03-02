A cura della Redazione

Sarà intitolata alla memoria dell’avvocato Gennaro Torrese (nella foto) la sala consiliare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, situata nei locali del Tribunale di Torre Annunziata in Corso Umberto I.

L’iniziativa, annunciata già nel 2025, giunge ora a compimento nel secondo anniversario della scomparsa dell’indimenticato presidente del circondario forense che si estende da Massa Lubrense a Torre del Greco. Un gesto simbolico e al tempo stesso concreto, volto a preservare nel tempo il ricordo di una figura centrale per l’avvocatura del territorio.

«Abbiamo voluto fortemente dedicare al Presidente Torrese la sala consiliare dell’Ordine – sottolinea l’attuale presidente del COA di Torre Annunziata, Pasquale Damiano – per cristallizzare la sua instancabile opera ultradecennale a servizio del mondo forense. Non si tratta di un atto meramente formale, ma di un modo concreto per perpetuarne l’esempio e la testimonianza, non solo per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui, ma anche per le nuove generazioni di avvocati».

Damiano ha inoltre ricordato come Torrese abbia rappresentato un punto di riferimento umano e professionale: «Come ebbi modo di evidenziare nel giorno della sua scomparsa, il Presidente Torrese ha incarnato il concetto di “tutto”. Un pensiero condiviso in maniera unanime da tutte le componenti del Consiglio che mi onoro di rappresentare».

L’Ordine degli Avvocati ricorderà ufficialmente l’avvocato Torrese con un evento commemorativo che si terrà in Tribunale e che culminerà nella cerimonia di intitolazione della sala consiliare, suggellando così il legame profondo tra la sua figura e la storia dell’avvocatura oplontina.