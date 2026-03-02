A cura della Redazione

Avvocati, magistrati e rappresentanti delle Istituzioni si danno appuntamento il 5 e il 6 marzo 2026 all’Azienda Autonoma di soggiorno di via Luigi De Maio, per un confronto con docenti ed esperti del settore sulla rivoluzione silenziosa dell’Ai e sulle inevitabili ripercussioni in ambito giudiziario e forense.

Oltre al qualificato parterre di docenti, giuristi e formatori che si alterneranno sul tavolo dei relatori, all’incontro del 5 marzo, dalle 14:30, sono stati invitati il Presidente della Corte di Appello di Napoli, Dr.ssa Maria Rosaria Covelli, il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Dr.ssa Giovanna Ceppaluni, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, Dr. Nunzio Fragliasso, il Commissario prefettizio del Comune di Sorrento, Dr.ssa Rosalba Scialla, il Presidente della Regione Campania, On.le Roberto Fico, il Presidente Cnf, Avv. Francesco Greco, il Coordinatore Ocf, Avv. Fedele Moretti, il Presidente Cassa Forense Avv. Maria Annunziata, il Capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia, Dr.ssa Antonella Cirielli, il Presidente Unione Regionale Fori della Campania, Avv. Gaetano Paolino, il Presidente Coa Napoli, Avv. Carmine Foreste e il Presidente Coa di Milano Avv. Antonino La Lumia. Il tutto sotto la supervisione e la regia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (presieduto dall’avvocato Pasquale Damiano) in qualità di ente promotore dell’evento.

Tre le tematiche dalle quali scaturirà il rituale tavolo di confronto della giornata del 6 marzo: «La giustizia penale al tempo dell’Ai. Gli impatti sulle competenze, la governance, i reati e le prove»; «Soluzioni Ai per il mondo forense a confronto» e «L’impatto dell’AI sulla professione legale». Le conclusioni previste nel tardo pomeriggio.