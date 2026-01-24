A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata prende una posizione netta nei confronti delle ditte impegnate nei lavori sui sottoservizi cittadini. Dopo numerose segnalazioni e disagi causati da interventi eseguiti in modo sommario, spesso limitati a ripristini provvisori e poco curati, sono scattati controlli mirati da parte della Polizia Municipale.

Il bilancio dell’attività di verifica parla chiaro: dieci sanzioni elevate per violazione dell’articolo 21 del Codice della Strada. Le ditte sono state multate per non aver ripristinato correttamente il manto stradale al termine dei lavori. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stato imposto l’obbligo di rifare gli interventi di ripavimentazione di strade e marciapiedi a regola d’arte.

In questa prima fase, l’attività di monitoraggio si è concentrata su alcune arterie particolarmente interessate dai cantieri, tra cui via Vittorio Veneto, via Dante, via Parini e via Provinciale Schiti.

Nei giorni scorsi si è tenuto anche un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e le aziende operanti sul territorio. «Abbiamo chiesto maggiore programmazione, celerità e qualità degli interventi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Daniele Carotenuto –. È necessario un cronoprogramma dettagliato per evitare che, a distanza di giorni o settimane, si torni a scavare nello stesso punto appena sistemato».

Sulla stessa linea il sindaco Corrado Cuccurullo, che ribadisce la necessità di tutelare il bene pubblico: «Non è più tollerabile che strade e marciapiedi vengano riconsegnati alla città in condizioni peggiori di prima. Ogni intervento deve garantire un ripristino uguale o migliore rispetto allo stato originario. Questa è una regola che vale per tutte le aziende, appaltatrici e subappaltatrici, che operano sul nostro territorio».

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook