A cura della Redazione

Apre a Torre Annunziata uno sportello INPS territoriale grazie alla convenzione approvata dall’Amministrazione comunale. La giunta guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, nella seduta di ieri, ha infatti dato il via libera all’accordo con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che consentirà l’attivazione del nuovo servizio presso gli uffici comunali di via Provinciale Schiti.

«Con questa convenzione portiamo a Torre Annunziata un servizio fondamentale per la comunità – ha dichiarato il sindaco Cuccurullo –. È un’iniziativa che ho fortemente voluto dopo aver raccolto numerose segnalazioni di concittadini, soprattutto anziani e persone fragili, impossibilitati a recarsi presso la sede INPS di Castellammare di Stabia».

Lo sportello sarà collocato al piano terra della sede comunale. Il Comune metterà a disposizione locali, utenze e attrezzature tecniche, mentre l’INPS garantirà la presenza di personale qualificato per l’assistenza all’utenza.

Presso lo sportello sarà possibile usufruire di servizi di prima accoglienza, ricevere informazioni di base e normative, supporto nella predisposizione delle domande, variazioni anagrafiche e il rilascio della certificazione unica. I pensionati potranno ottenere informazioni sulle pratiche in corso, revocare deleghe a CAF e patronati, richiedere estratti contributivi e la stampa dei cedolini pensione. Per i nuclei familiari saranno disponibili informazioni sulle misure di sostegno al reddito e di inclusione sociale.

Nei prossimi giorni, una volta completata la firma della convenzione, sarà comunicata la data ufficiale di avvio del servizio, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità sul territorio.