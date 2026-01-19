A cura della Redazione

Grave lutto per Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, scomparso la mattina del 19 gennaio all’età di 61 anni. Secondo quanto appreso, l’uomo era da tempo in condizioni di salute precarie.

La notizia ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e i fan del conduttore, molto legato alla figura paterna, con cui ha sempre avuto un rapporto intenso e complesso.

Il rapporto tra Stefano De Martino e il padre Enrico

Tra Stefano De Martino e suo padre Enrico c’è sempre stato un legame profondo, fatto di affetto ma anche di confronto. Un rapporto che il conduttore ha raccontato più volte nel corso degli anni, sottolineandone le sfumature e le difficoltà, soprattutto durante la giovinezza.

A unirli è stata soprattutto la passione per la danza, condivisa ma vissuta in modo diverso. Proprio su questo punto non sono mancate le incomprensioni.

“Non voleva farmi ballare”: il racconto di Stefano De Martino

“Non voleva farmi ballare”, aveva raccontato Stefano De Martino in un’intervista a Bruno Vespa durante la trasmissione Cinque Minuti. Il padre temeva le difficoltà di una carriera artistica incerta e molto impegnativa.

Una posizione confermata dallo stesso Enrico De Martino, che in un’intervista al Corriere della Sera spiegò: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente. Non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta”.

Un rapporto cambiato con la nascita di Santiago

Il rapporto padre-figlio si è ammorbidito nel tempo, soprattutto dopo la nascita di Santiago, figlio di Stefano De Martino. Diventare genitore ha permesso al conduttore di comprendere meglio le scelte e le paure del padre, rendendo il legame più aperto e consapevole.

Stefano ha più volte raccontato come l’esperienza della paternità lo abbia spinto a essere più esplicito nei sentimenti, imparando proprio dall’esempio di Enrico.

Chi era Enrico De Martino

Enrico De Martino è stato un ballerino professionista, che ha trasmesso al figlio l’amore per la danza. In età più adulta aveva poi intrapreso un’attività nel settore della ristorazione.

In un’intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato di aver deciso di lasciare la carriera artistica a soli 25 anni, dopo aver scoperto che la moglie era incinta di Stefano: “Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando la mia fidanzata mi disse che era incinta”.

Da quel momento, la danza divenne un hobby, lasciando spazio alle responsabilità familiari e ai sacrifici.

