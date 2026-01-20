Oggi la nostra Torre Annunziata condivide il vuoto e il silenzio che accompagnano l'addio di Enrico De Martino, il papà di Stefano, venuto a mancare ieri all’età di 61 anni.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata fuori città nel primo pomeriggio, con la sola pesenza di familiari stretti e amici intimi..

Quando un figlio di Torre Annunziata soffre, l'intera comunità ne avverte il peso. Stefano è cresciuto respirando l'aria delle nostre strade, ha mosso i primi passi di danza seguendo l'esempio paterno, ha costruito la propria strada portando nel cuore il ricordo delle origini. Enrico, ballerino del San Carlo, gli ha consegnato non solo una tecnica, ma un'eredità: quella capacità di trasformare la disciplina in arte, la fatica in bellezza.​

C'è un gesto che dice tutto dell'anima di Stefano: aver voluto riavere la dimora dei nonni nella nostra città. Non è nostalgia, è riconoscenza. È il modo di dire che le proprie radici non si dimenticano, che i sacrifici di chi ci ha preceduto meritano di essere onorati tornando, sempre.​

Ora che il dolore bussa alla porta della famiglia De Martino - Mariarosaria, Adelaide, Davide e il piccolo Santiago - Torre Annunziata non si volta dall'altra parte. Siamo qui, come sempre, con quella solidarietà silenziosa che non ha bisogno di grandi parole ma si fa sentire nel cuore.​

A Stefano, alla sua famiglia, la nostra vicinanza sincera. Enrico riposi in pace.