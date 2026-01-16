A cura della Redazione

L’Amministrazione comunale ha approvato una delibera che ridefinisce l’utilizzo di alcuni immobili di proprietà dell’ente, puntando a una razionalizzazione degli spazi e a un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Il provvedimento, adottato dalla giunta guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, prevede tra l’altro l’accorpamento del Comando di Polizia Municipale a Palazzo Criscuolo.

L’obiettivo dell’operazione è rendere più efficiente la gestione del patrimonio immobiliare comunale, superando l’attuale frammentazione degli uffici e garantendo una maggiore funzionalità operativa, soprattutto per i servizi legati alla sicurezza e al presidio del territorio.

Con la conclusione delle attività didattiche nello scorso anno scolastico, l’ex plesso di via Pascoli (vedi foto) sarà riconvertito in una struttura polifunzionale. Al suo interno troveranno spazio la Polizia Metropolitana, la Casa delle Associazioni e, nell’ex abitazione del custode – come già stabilito in precedenza – il Nucleo comunale della Protezione Civile. Negli stessi locali sarà ospitato temporaneamente anche il Forum dei Giovani.

«La Polizia Metropolitana ha richiesto all’Amministrazione comunale la disponibilità di una sede – spiega il sindaco Cuccurullo –. Abbiamo accolto la richiesta destinando alcuni locali dell’ex plesso scolastico di via Pascoli, assicurando così anche a un quartiere densamente abitato un presidio delle forze dell’ordine».

La sede definitiva del Forum dei Giovani sarà invece quella di via Dante, attualmente occupata dal Comando di Polizia Municipale. «L’accorpamento di tutti gli uffici della Polizia Locale a Palazzo Criscuolo – prosegue il primo cittadino – consentirà di aumentare l’efficienza del corpo, oggi distribuito su tre sedi diverse, e garantirà anche un presidio stabile della sede storica del Municipio. Il trasferimento libererà i locali di via Dante, che saranno destinati alle attività del Forum».

Nel dettaglio, il Centro per le Associazioni sarà collocato al primo piano della struttura di via Pascoli, mentre al piano terra saranno organizzati gli spazi per il Nucleo di Protezione Civile, la Polizia Metropolitana e il Centro diurno per disabili.

Un riassetto complessivo che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, punta a coniugare efficienza amministrativa, sicurezza e partecipazione civica, valorizzando immobili comunali finora sottoutilizzati.

