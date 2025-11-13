A cura della Redazione

Rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e contrastare l’escalation di episodi criminali che nelle ultime settimane hanno colpito Torre Annunziata.

È questo l’obiettivo della mozione presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Oplonti Futura”, Lucio D’Avino e Marco Russo ,che chiedono al sindaco e alla giunta di avviare l’iter per l’adesione del Comune all’ Operazione “Strade Sicure” , l’iniziativa nazionale che consente l’impiego dell’Esercito a supporto delle Forze dell’Ordine per presidiare aree sensibili e prevenire reati.

Nel documento, i consiglieri sottolineano come la città sia “teatro di ripetuti episodi di criminalità e atti intimidatori che hanno accresciuto la percezione di insicurezza tra i cittadini”. Per questo motivo, chiedono che il Comune presenti una richiesta formale alla Prefettura di Napoli, rappresentando la necessità di potenziare i presidi di sicurezza e di valutare l’estensione dell’operazione anche al territorio oplontino.

La mozione prevede inoltre la predisposizione di un piano di collaborazione tra Polizia Municipale e Forze dell’Ordine, nonché l’avvio di una campagna di informazione per i cittadini.

“È un atto di responsabilità verso la comunità - spiegano i promotori -. Torre Annunziata ha bisogno di sicurezza, di presenza dello Stato e di fiducia nelle Istituzioni”.