La Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre Annunziata:
VIA MELITO
VIA SANT'ALFONSO DEI LIGUORI
VIA VITTORIO VENETO
tutte le relative traverse della zona
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:00 di domenica 2 novembre 2025.
La società segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.
