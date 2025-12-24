A cura della Redazione

Vigilia di Natale e vigilia di Capodanno, zona a traffico limitato in via Gino Alfani dalle ore 11,30 alle ore 18,00 00 (tratto compreso tra l’incrocio di Rampa Nunziante e corso Umberto I), con divieto di sosta e fermata a partire dalle ore 10.

Il tratto di strada è notoriamente preso d’assalto da una moltitudine di giovani per il brindisi inaugurale di Natale e fine d’anno.

Su tutto il territorio cittadino è vietata, inoltre, la vendita e il consumo all'aperto di bevande in vetro e in barattoli di plastica.