Si è dimesso il dott. Eugenio Piscino, amministratore unico della Prima Vera srl, società che si occupa della gestione integrata dei rifiuti nella città di Torre Annunziata. Rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'11 gennaio 2026.
Nominato nel novembre del 2022 dalla Commissione Straordinaria del Comune oplontino, avrebbe terminato il suo mandato con l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 della società, in scadenza ad aprile 2026.
Con le dimissioni irrevocabili del dott. Piscino, va via l’ultimo dei tre dirigenti nominati dalla Commissione Straordinaria, ovvero oltre lui, la segretaria generale Maria Clara Napolitano e il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione.
L'ultimo atto del dott. Eugenio Piscino è stato l'indizione del bando di concorso per l’assunzione di 13 operatori ecologici presso la Prima Vera, in scadenza il prossimo 16 dicembre 2025.
Al più presto il Comune oplontino dovrà provvedere alla sostituzione del dott. Piscino, con la nomina di un nuovo amministratore unico, attraverso l'Avviso Pubblico per la presentazione delle relative candidature.
