A cura della Redazione

I cittadini e le cittadine di Torre Annunziata vivono sempre più la spiaggia, ormai non solo in estate. È una condizione che ci avvicina alla nostra risorsa naturale più prossima: il mare. Non tutti hanno capito però che questi spazi vanno protetti e non sporcati. Fa spavento la noncuranza di cui tanti sono capaci. Come è possibile passare una giornata al mare ma lasciare sulla sabbia i propri rifiuti? Anche solo una lattina di coca cola devi prenderla, non mollarla sulla spiaggia!

Questo scempio lo ha evidenziato bene l'Associazione Beach Volley Torre Annunziata con un post denuncia giorni fa. Oltre lo stato di salute della spiaggia pubblica e del grado di educazione civica di ciascuno, qual è il valore aggiunto dei lidi oggi a Torre Annunziata?

È una domanda che nasce dall'osservazione, in un periodo dell'anno in cui i gestori dei lidi dovrebbero consentire di godere dello spazio che ricevono "in prestito" a patto di arricchirne il potenziale. La chiusura del Renenera il primo maggio 2026 è un fatto, e i motivi contano poco per noi cittadini. Esiste un tema arenile/servizi grande come una casa a Torre Annunziata, sta sotto gli occhi di tutti e chiederebbe risposte (di Marina Bisogno).