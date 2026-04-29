A cura della Redazione

Si terrà giovedì 7 maggio e lunedì 11 maggio a Torre Annunziata l’iniziativa “Libri in movimento”, promossa da ABC, Associazione Benessere Collettivo, con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata.

Libri in Movimento promuove la lettura nella vita quotidiana attraverso il prestito libero e gratuito di libri in spazi pubblici accessibili a tutti. Un progetto pensato per favorire il benessere, ridurre lo stress e creare momenti di condivisione all'interno della comunità.

Nelle due date, a partire dalle 17.30, sarà allestito un banchetto sul belvedere di Villa del Parnaso, per promuovere la consegna e il prestito gratuito dei libri. I volumi saranno inoltre disponibili all'ingresso di Villa del Parnaso e potranno essere liberamente presi, lasciati o letti sul posto.