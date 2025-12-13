A cura della Redazione

Prosegue la stretta dell’Amministrazione comunale contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti a Torre Annunziata. Nell’ambito dei controlli intensificati sul territorio, dieci persone sono state denunciate per sversamento abusivo di immondizia.

Le operazioni sono state condotte dagli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Gianluigi Palazzo, che hanno effettuato verifiche mirate in diversi quartieri della città. I controlli si sono concentrati in particolare sulle buste di rifiuti abbandonate in strada, spesso lasciate nei punti più critici e già segnalati dai cittadini.

Con il supporto degli operatori della Prima Vera, incaricati della raccolta, gli agenti hanno ispezionato cumuli di immondizia e rifiuti domestici, riuscendo – grazie all’analisi del contenuto – a risalire all’identità dei responsabili. Al termine delle verifiche, dieci cittadini sono stati individuati e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa dagli assessori Daniele Carotenuto (Ambiente) e Tania Sorrentino (Polizia Locale), che ribadiscono la linea dura contro l’inciviltà.

«Abbiamo chiesto alla Polizia Locale e alla Prima Vera di intensificare i controlli e di proseguire con l’attività di sensibilizzazione su tutto il territorio – spiegano – la città non può essere ostaggio di comportamenti incivili».

L’Amministrazione fa sapere inoltre di aver stanziato nel bilancio comunale ulteriori risorse per il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza, ritenuto uno strumento fondamentale per contrastare il fenomeno degli sversamenti abusivi.

«È una sfida che si vince solo con il contributo di tutti», concludono gli assessori, richiamando al senso di responsabilità collettivo per il decoro urbano e il rispetto delle regole.

(Foto ri repertorio)

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook