Torna il consueto appuntamento con il Mercato della Terra a Torre Annunziata. Domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 13, corso Umberto I (da via Gino Alfani a via dei Mille) sarà chiuso al traffico per ospitare gli stand di coltivatori e produttori di Slow Food. Protagonista di questa domenica di dicembre il pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP.
L’iniziativa, organizzata dalla condotta Slow Food Vesuvio e promossa dal Comune di Torre Annunziata, si avvale della collaborazione di ACTA, l’Associazione dei commercianti di Torre Annunziata che resteranno aperti per l’occasione. Alle 9.00 l’apertura degli stand, alle 10 appuntamento con “Sperimentiamo il cibo” insieme agli alunni del Corso H dell’I.C. Pascoli Siani. Nel corso della mattinata il tradizionale laboratorio della pasta fresca insieme all’associazione Familiar-mente e al pastificio Setaro.
Alle 11.00 laboratorio della terra con la realizzazione di un albero di Natale addobbato con il pomodorino del piennolo. La mattinata si concluderà con la degustazione dei piatti grazie alla collaborazione di Casa Caponi. Il Mercato della Terra si tiene ogni prima domenica de mese a Torre Annunziata, fino a giugno 2026. Prossimo appuntamento a gennaio.