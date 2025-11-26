A cura della Redazione

La società in house del Comune di Torre Annunziata, Prima Vera srl, ha pubblicato un bando di concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di idonei dalla quale attingere, nel triennio 2026-2028, per l’assunzione di 13 operatori con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Le candidature potranno essere presentate dal 26 novembre 2025 fino alle 23:59 del 16 dicembre 2025 esclusivamente in via telematica attraverso il portale “inPA”, accedendo con identità digitale (SPID, CIE, CNE o eIDAS). Per partecipare sarà necessario compilare l’apposito format disponibile nella sezione dedicata del portale.

Le figure selezionate saranno impiegate in attività operative come spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta dei rifiuti e, se necessario, nella conduzione di veicoli per cui è richiesta la patente A. Tra le mansioni previste rientrano anche interventi di pulizia e diserbo delle aree verdi cittadine.

Il bando completo, con requisiti, modalità di selezione e dettagli sulle prove, è consultabile sul portale inPA al seguente link CLICCA QUI

