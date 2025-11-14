A cura della Redazione

Cinque nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche a Torre Annunziata. L’Amministrazione Comunale ha approvato la proposta presentata da Enel X per l’installazione di nuovi punti di ricarica, che vanno ad aggiungersi alle cinque postazioni già presenti e funzionanti in diversi punti della città.

Le cinque nuove stazioni di servizio green saranno installate in Piazzale Gargiulo, Piazza Nicotera, via Vesuvio (angolo con Corso Umberto I), via Margherita di Savoia (angolo con via Sepolcri) e tra via Bertone e via Caccia, nel piazzale noto come largo San Luigi.

“Andiamo verso una città sempre più green – spiega l’assessore all’Ambiente e Lavori Pubblici Daniele Carotenuto – la presenza sempre più capillare di colonnine elettriche in città sarà di supporto alla transizione ecologica, favorendo l’uso di auto elettriche. Questo significa meno smog, meno inquinamento acustico e atmosferico”.