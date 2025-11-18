A cura della Redazione

Il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata si prepara a vivere il periodo più scintillante dell’anno con un fitto calendario di iniziative rivolte a tutta la famiglia. Dal 22 novembre al 6 gennaio, il grande polo di shopping, cultura e intrattenimento di Torre Annunziata si trasforma in un vero villaggio natalizio, tra luminarie, mercatini, spettacoli, musica e attività per grandi e piccini.

Luci, mercatini e attrazioni spettacolari

L’inaugurazione ufficiale delle festività è prevista per sabato 22 novembre, quando si accenderanno le luminarie e prenderanno il via i tradizionali Mercatini di Natale. Tra le principali attrazioni dell’edizione 2025 spiccano la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la Ruota panoramica, pensate per regalare momenti di divertimento, magia e stupore.

Le famiglie troveranno un ricco programma di animazioni: Babbo Natale sarà presente per incontrare i bambini e raccogliere le loro letterine, mentre laboratori creativi, spettacoli itineranti e le emozionanti esibizioni di un Coro gospel animeranno i weekend e le giornate più attese di dicembre.

Il concorso “Il Natale dei Desideri”

Dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 torna anche il concorso “Il Natale dei Desideri”, che unisce la tradizione della tombola all’esperienza dello shopping. Partecipare è semplice: ogni acquisto di almeno 20 euro negli store del MaxiMall dà diritto a cartoline con QR Code da attivare presso i Maxi Totem Digitali dell’infopoint. In palio premi immediati e l’accesso alle due grandi tombole finali.

La “Grande Tombola”, condotta da Francesco Viglietti e Luisa Esposito, si terrà il 30 dicembre e mette in palio un anno di shopping, un iPhone 17, gift card e numerosi altri premi. Il 6 gennaio, invece, spazio ai più piccoli con la “Tombola dei Bambini”, che vedrà in palio una PlayStation 5 Slim, un monopattino Ducati e tante sorprese dedicate al mondo dei più giovani.

Un hub unico in Campania

Con oltre 140 negozi, una food court con 30 ristoranti, una fontana danzante, un hotel Marriott e un’offerta integrata tra shopping, cultura e ospitalità, il MaxiMall Pompeii si conferma uno dei centri più innovativi della Campania. Completano il complesso un parco pubblico di 50mila mq, uno svincolo autostradale dedicato, oltre 3.000 posti auto e spazi dedicati a eventi e spettacoli, tra cui il Nexus Pompeii, dotato di sale cinema e di un auditorium da quasi mille posti.

Informazioni

Il programma completo degli eventi natalizi, gli orari delle attività e il regolamento del concorso sono disponibili sul sito ufficiale: www.maximall-pompeii.it

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook