Più volte abbiamo evidenziato le difficoltà di questa amministrazione comunale nel gestire la quotidianità. Quando diciamo che non si è ancora visto quel “cambio di passo” tanto promesso in campagna elettorale – slogan del sindaco compreso – ci riferiamo soprattutto a ciò che i cittadini vivono ogni giorno: strade e marciapiedi dissestati, verde pubblico trascurato, arredo urbano degradato e una scarsa presenza di vigili sul territorio, in particolare nella zona sud della città.

Ad oltre un anno dall’insediamento della nuova amministrazione, da questo versante la situazione appare immutata rispetto al passato, se non addirittura peggiorata.

Ben vengano le iniziative per rilanciare l’immagine di Torre Annunziata – dal Premio Oplonti alla Notte Bianca, fino alla Festa di Halloween e ad altri eventi di richiamo – ma se la città continua a mostrare gravi carenze strutturali e manutentive, l’effetto rischia di essere controproducente.

È come invitare ospiti a un pranzo raffinato, ma in una casa sporca e trascurata: l’impressione che resta non è certo quella desiderata.

Un esempio emblematico riguarda il muro pericolante che delimita i giardinetti di piazzale Gargiulo, dove ogni giorno si svolge il mercatino alimentare. Possibile che nessuno si sia accorto del pericolo imminente? Centinaia di persone percorrono quel marciapiede e il muro potrebbe cedere da un momento all’altro, con conseguenze potenzialmente gravi. È lecito chiedersi se e quando si interverrà per metterlo in sicurezza.

Non va meglio in piazza Cesaro, dove il muro in mattoni di tufo che circonda i giardinetti mostra segni evidenti di degrado e disgregazione. Alcuni mattoni sono divelti o deteriorati, con il rischio che rilascino polveri nocive (gas radon), dannose per la salute. E il quadro si completa con le panchine divelte mai più sostituite e i giardinetti dietro il Monumento ai Caduti ridotti in uno stato di completo abbandono.

In definitiva, pensare in grande è giusto e necessario, ma non si può dimenticare la cura del piccolo. Sono proprio i dettagli, la pulizia, l’ordine e il decoro urbano a dare il volto autentico di una città – soprattutto agli occhi dei tanti turisti che ogni anno scelgono Torre Annunziata e soggiornano nei suoi B&B e case vacanza.

Perché una città bella non è solo quella che organizza eventi, ma quella che sa valorizzare e mantenere ogni giorno ciò che già possiede.