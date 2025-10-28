A cura della Redazione

Da venerdì 31 ottobre sarà ripristinata la circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna, sulla linea storica Napoli-Salerno.

Il collegamento era interrotto dallo scorso 9 settembre a causa del rischio di crollo di alcuni edifici privati situati in prossimità dei binari.

Le attività di messa in sicurezza degli immobili, eseguite a seguito delle ordinanze del Comune di Torre Annunziata e delle segnalazioni di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), sono state completate nei giorni scorsi.

“Ricevuta la documentazione che attesta il cessato pericolo - si legge in una nota -, RFI procederà con i consueti controlli infrastrutturali sull'intera tratta, al termine dei quali sarà possibile ripristinare l'orario regolare dei treni regionali. Ulteriori aggiornamenti sulle modifiche e sul dettaglio dell'offerta saranno disponibili sui canali informativi e di vendita delle imprese ferroviarie”.

