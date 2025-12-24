A cura della Redazione

Il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo interviene pubblicamente per chiarire la posizione dell’Amministrazione comunale in merito alle polemiche sollevate dalla società Savoia 1908 sulla gestione dello stadio “Alfredo Giraud” e, in particolare, sulla chiusura del bar interno all’impianto.

Rivolgendosi direttamente alla città, ai tifosi e a tutti coloro che hanno a cuore il Savoia, il primo cittadino ribadisce che lo stadio è regolarmente agibile. L’agibilità, spiega, riguarda esclusivamente le condizioni strutturali e di sicurezza dell’impianto sportivo ed è stata rilasciata dagli organi competenti, senza che vi sia alcuna messa in discussione.

Un risultato che il sindaco rivendica come frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale, portato avanti in poco più di un anno su un progetto ereditato e non privo di difficoltà. «Abbiamo reperito e attivato nuovi finanziamenti – sottolinea – completando interventi anche suppletivi e urgenti, necessari per far fronte a decenni di abbandono e mancata manutenzione».

Il percorso di riqualificazione, però, non si ferma qui. A breve, annuncia il sindaco, saranno affidati i lavori del secondo e del terzo lotto, con l’obiettivo di rendere il Giraud sempre più funzionale, accogliente e adeguato alla passione sportiva che rappresenta un tratto identitario della città.

Diverso, invece, il discorso relativo al bar interno allo stadio, che viene definito un profilo “specifico e distinto” rispetto all’agibilità dell’impianto. La questione, precisa il sindaco, riguarda esclusivamente le normative igienico-sanitarie e le autorizzazioni previste per la somministrazione di cibo e bevande, valide per chiunque intenda svolgere tale attività e del tutto indipendenti dalle condizioni strutturali dello stadio.

Le valutazioni e le comunicazioni in merito, aggiunge, sono state assunte nel pieno rispetto delle leggi e delle competenze, da dirigenti e uffici che operano con autonomia e responsabilità nell’interesse dell’ente e della collettività. Per questo motivo vengono respinte con fermezza le ricostruzioni che attribuiscono impropriamente responsabilità personali, alimentando tensioni e polemiche ritenute dannose per la città e per lo sport.

Il sindaco rivendica infine il rapporto corretto e leale che l’Amministrazione ha sempre mantenuto con la società Savoia 1908, ricordando che i successi sportivi sono patrimonio dell’intera comunità. Proprio in questa ottica, auspica che resti aperto un confronto diretto e costruttivo tra la società e gli uffici comunali, per affrontare e risolvere le criticità emerse con spirito di collaborazione.

«Torre Annunziata - conclude - ha bisogno di uno stadio vivo, aperto e funzionante. E ha bisogno che istituzioni e società sportive lavorino insieme, senza contrapposizioni inutili, nell’esclusivo interesse della città e della sua comunità sportiva».