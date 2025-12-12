A cura della Redazione

A Torre Annunziata gli agenti municipali sono sempre stati un po’ come l’araba fenice: che ci siano ciascun lo dice, dove siano nessun lo sa. Soprattutto nella zona sud, dove vederne uno è più difficile che trovare parcheggio in centro il sabato pomeriggio.

E invece, meraviglia delle meraviglie, negli ultimi giorni qualche sagoma in divisa ha cominciato a materializzarsi lungo corso Umberto I e via dei Mille. Non solo: alcuni cittadini giurano addirittura di aver udito qualche fischio. Non quello del vecchietto che attraversa la strada parlando da solo. No, proprio un fischietto d’ordinanza, proveniente dalle labbra di un vigile vero, in carne, ossa e paletta. Una scena che molti credevano residuale, tipo l’uso del fax.

Il vero miracolo, però, è avvenuto di recente. A via dei Mille una macchina in doppia fila - una specie di istituzione cittadina - è stata prelevata da un carroattrezzi e portata via, probabilmente scioccata anche lei per la novità.

Pare che gli agenti, evidentemente presi da un momento di debolezza umana, abbiano tentato in tutti i modi di rintracciare il proprietario per evitargli la batosta. Ma niente: la vettura sembra che fosse lì da più di un’ora, chiusa a chiave, ferma e immobile, tra le imprecazioni del povero automobilista imprigionato con la sua auto lungo il marciapiede, impossibilitato ad andare via. E meno male che siamo a Torre Annunziata, l'unica città del mondo in cui non c'è differenza tra strisce blu e bianche: la sosta in entrambe non si paga. Alla fine, però, è toccato arrendersi alla realtà dei fatti: la legge ha colpito. Ogni tanto succede anche qui.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i torresi lanciano il loro grido di speranza: non vedere più vigili come comete, ma come presenze reali. Non per far cassa - ci mancherebbe, meglio spendere i soldi nei negozi - ma per provare a dare un senso al traffico che presto diventerà un videogame a livelli impossibili.

“Più fischi e meno clacson” potrebbe essere lo slogan delle feste. Chissà se i torresi verranno accontentati…

Per ora, se avvistate un vigile, niente panico: è tutto normale. Forse.

(Gil Dariga)