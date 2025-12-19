A cura della Redazione

Entra nel vivo il cartellone natalizio “Oplonti e la Magia del Natale”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, con un fine settimana ricco di appuntamenti tra tradizione, musica e intrattenimento per grandi e piccoli.

Il primo evento in programma è il Presepe Vivente, che si terrà sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 18.00 alle 21.30, in via Supportico, accanto alla Basilica della Madonna della Neve. Si tratta della prima edizione della manifestazione, curata dall’Associazione The Art in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Basilica.

Un percorso immersivo tra personaggi in costume, scene di vita quotidiana e ambientazioni d’epoca che culminerà con la rappresentazione della Natività. «La stradina accanto alla Basilica ospiterà un vero e proprio viaggio suggestivo che unisce tradizione e fede» spiega l’assessore alla Cultura Lina Nappo.

Confermata anche l’isola pedonale per domenica 21 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, lungo corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Maresca e piazza Ernesto Cesaro. Il centro cittadino sarà chiuso al traffico per favorire la passeggiata e lo shopping natalizio.

«Le isole pedonali previste durante le festività sono state condivise con l’ACTA – spiega l’assessore alle Attività Produttive Alfonso Ascione, anche in risposta alle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale dalla presidente Serenella Sessa –. Dopo diversi incontri siamo arrivati alla definizione di giorni, orari e iniziative. Molti commercianti hanno accolto positivamente l’idea, organizzando anche attività autonome di animazione».

Durante l’isola pedonale, via Gino Alfani e piazza Cesaro ospiteranno musica, animazione e la slitta di Babbo Natale, con l’allestimento del tradizionale villaggio natalizio, pensato soprattutto per i più piccoli.

Spazio anche alla grande musica con il ritorno del Divino Jazz Festival. Sabato 20 dicembre alle ore 20.30, nella Basilica della Madonna della Neve, si terrà il concerto dell’Enrico Pieranunzi Trio, uno degli appuntamenti di punta della 18ª edizione della rassegna.

«Anche quest’anno confermiamo un evento di grande qualità che unisce musica jazz ed enogastronomia, valorizzando il territorio» conclude Ascione.

Un fine settimana che punta a rendere Torre Annunziata sempre più viva e accogliente durante le festività natalizie.

(Nella foto, l'albero di Natale allestito all'interno di Palazzo Criscuolo)