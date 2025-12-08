A cura della Redazione

Come ogni anno, Torre Annunziata ha celebrato l’8 dicembre con la tradizionale festa dell’Immacolata Concezione presso la Parrocchia dedicata alla Vergine, conosciuta da tutti come la “Parrocchiella”. Una ricorrenza profondamente sentita dalla comunità, che ancora una volta ha richiamato centinaia di fedeli.

Dopo la messa serale, il momento più atteso della celebrazione: due Vigili del fuoco hanno omaggiato l’Immacolata offrendo una corona di fiori, raggiungendo la sommità della chiesa con il tradizionale cestello elevatore del camion dei pompieri. Un gesto simbolico che ogni anno emoziona e unisce la comunità.

A seguire, la suggestiva simulazione dell’incendio del campanile, realizzata con decine di bengala che hanno illuminato il cielo e catturato l’attenzione dei presenti. L’effetto scenico, ormai un appuntamento fisso, ha regalato ancora una volta un momento di intensa partecipazione e meraviglia.

Una serata di fede e tradizione che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più amati dai cittadini di Torre Annunziata.

La simulazione dell'incendio del campanile

La simulazione dell’incendio del campanile durante la festa dell’Immacolata è una tradizione molto diffusa in diverse località della Campania, soprattutto nell’area vesuviana, e ha un significato simbolico e devozionale. Un antico spettacolo scenico che simboleggia luce, festa e devozione, e che oggi sopravvive come uno dei rituali più affascinanti della festa dell’Immacolata.

