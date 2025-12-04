Torre Annunziata accende le luci del Natale. La giunta comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato il cartellone di iniziative “Oplonti e la magia del Natale”, un programma ricco e diffuso che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio. L’obiettivo è duplice: rilanciare il commercio cittadino e offrire momenti di intrattenimento per tutte le età.

Il calendario, curato dall’assessore alle Attività Produttive Alfonso Ascione e dall’assessore alla Cultura Lina Nappo, prenderà ufficialmente il via nel weekend dell’Immacolata. Tre i villaggi di Babbo Natale previsti, insieme all’illuminazione scenica di quattro chiese simbolo della città, al grande albero natalizio nel chiostro di Palazzo Criscuolo, al presepe vivente nello storico Supportico della Basilica e a una serie di concerti ospitati nelle parrocchie.

Le iniziative sono organizzate dall’Amministrazione comunale con il sostegno economico della Città Metropolitana di Napoli e della Camera di Commercio.

Villaggi di Babbo Natale, videomapping e concerti: tutti gli appuntamenti

Si parte lunedì 8 dicembre con l’inaugurazione del Candy Christmas Village in piazza Ernesto Cesaro. Seguiranno altri due villaggi, in programma il 13 e il 21 dicembre, per animare diversi quartieri cittadini.

Sempre l’8 dicembre prenderà il via il suggestivo videomapping sulle facciate delle chiese di Santa Teresa, SS. Trinità, Sant'Alfonso e Madonna della Neve. Un’illuminazione scenica che rimarrà attiva per tutto il periodo natalizio.

Grande spazio anche alla musica: otto concerti si terranno in altrettante chiese di Torre Annunziata, così da coinvolgere l’intero territorio in un percorso artistico diffuso.

Il contributo delle associazioni e il ritorno del presepe vivente

Il cartellone vede una forte partecipazione delle realtà culturali locali. L’ArcheoClub proporrà l’11 dicembre l’iniziativa Riscopriamo Torre, mentre gli Amici del Presepe confermano la tradizionale mostra giunta alla 53ª edizione. Domenica 7 Slow Food animerà il Mercato della Terra, mentre il quartiere Pruvulera organizzerà la mostra presepiale l’8 dicembre e la Festa dell’Albero il 14.

Tra le novità più attese spicca il presepe vivente, che si terrà sabato 20 e domenica 21 dicembre in via Supportico, accanto alla Basilica della Madonna della Neve, trasformando il cuore storico della città in uno scorcio di Betlemme.

“Un programma per tutta la città”

«Abbiamo realizzato un programma che punta al coinvolgimento dell’intero territorio» dichiarano gli assessori Nappo e Ascione. «Per questo abbiamo scelto di distribuire gli eventi in più zone della città, così da intrattenere i cittadini e attirare a Torre Annunziata anche visitatori da fuori, sostenendo il commercio locale in un periodo cruciale come quello natalizio».

Con luci, musica, tradizioni e nuovi eventi, Torre Annunziata si prepara dunque a vivere un Natale all’insegna della partecipazione e della valorizzazione del territorio.