Per avverse condizioni meteo, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha predisposto per domani 25 novembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, della Villa Comunale di Litoranea Marconi, della Villa del Parnaso di Corso Umberto I, del Cimitero Comunale, con effetto immediato, a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alle ore 23:59 di martedì 25 novembre.
Torre Annunziata - Avverse condizioni meteo: domani 25 novembre chiusura di scuole, parchi e cimitero
L'ordinanza firmata dal sindaco Corrado Cuccurullo
(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata