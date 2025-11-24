A cura della Redazione

Per avverse condizioni meteo, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha predisposto per domani 25 novembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, della Villa Comunale di Litoranea Marconi, della Villa del Parnaso di Corso Umberto I, del Cimitero Comunale, con effetto immediato, a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alle ore 23:59 di martedì 25 novembre.