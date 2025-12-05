A cura della Redazione

Al via l'edizione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026.

Partita da Olimpia il 26 novembre scorso, ieri la Fiamma Olimpica è giunta a Roma, accolta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il torur in Campania inizierà da Paestum il prossimo 21 dicembre. Nella stessa giornata la Fiamma attraverserà Battipaglia, Bellizzi e Salerno. Poi il 22 dicembre sarà ad Amalfi, Positano e Sorrento. E ancora a Gragnano, Castellammare di Stabia e Pompei.

Il 23 dicembre, a pochi giorni dal Natale, la Fiamma arriverà a Torre Annunziata, per poi proseguire per Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. La vigilia di Natale, il 24 dicembre giungerà a Napoli.

La rete di Ospitalità Diffusa AREV-OD saluta con grande entusiasmo l'arrivo della Fiamma Olimpica.

Il passaggio della Torcia Olimpica, attraverso la staffetta dei Tedofori, costituirà per la Comunità intera occasione di condivisione dei valori Olimpici e, nel contempo, opportunità straordinaria, per i territori vesuviani, di mostrare al mondo intero la bellezza, la ricchezza storica e culturale, la vocazione all'ospitalità

«Esortiamo, vivamente, cittadini ed amministrazioni vesuviane a fare ogni sforzo per offrire la migliore accoglienza alla Torcia ed ai Tedofori», commenta il presidente avv. Aldo Avvisati.