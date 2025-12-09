A cura della Redazione

Consegna del pacco alimentare per il mese di dicembre a famiglie meno abbienti.

La distribuzione avverrà nei seguenti giorni: il 15 dicembre dalle ore 15:00 fino alle ore 19:00, il 16 dicembre dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00

I beneficiari che non avranno ritirato il pacco nei giorni prestabiliti, potranno effettuare il ritiro unicamente nel giorno 17 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

La consegna del pacco alimentare sarà effettuata presso la palestra della ex-scuola “Penniniello” via Settetermini – Parco Penniniello - Torre Annunziata.

Si ricorda che è possibile consultare le graduatorie dei beneficiari del sostegno alimentare per l’anno 2025 sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata e che per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri 081/5358617 e 081/5358309.

