Si è spento nei giorni scorsi Bruno Fuscati, storico fondatore della ASD Palestra Meeting Judo Karate di corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata, situata accanto all’ex cine-teatro Politeama. Con la sua scomparsa, la città oplontina perde uno dei pionieri delle arti marziali e dello sport educativo.

La palestra aprì i battenti nel gennaio del 1972, segnando l’inizio di un percorso che avrebbe formato generazioni di giovani atleti. Bruno Fuscati è stato un uomo di sport a tutto tondo: arruolato nell’Aeronautica Militare, da cui si congedò con il grado di maresciallo, ha praticato nel corso della sua vita numerose discipline, dalla marcia allo sci, dall’alpinismo fino al judo, nel quale raggiunse il prestigioso grado di cintura nera 6° Dan.

Proprio la passione per il judo lo spinse, pur essendo originario di Napoli ma residente a Castellammare di Stabia, ad aprire una palestra a Torre Annunziata, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i valori di una disciplina antichissima fondata sull’efficienza, sul rispetto e sul mutuo beneficio.

Bruno Fuscati aveva 91 anni e, fino a pochi anni fa, continuava a frequentare la palestra oggi guidata dal figlio Luca, che ne ha raccolto l’eredità sportiva e umana. È proprio Luca a ricordare un episodio emblematico dello spirito avventuroso del padre: «Negli anni ’50, durante una nevicata eccezionale, mio padre scese con gli sci dal Monte Faito fino alla piazza della Cattedrale di Castellammare di Stabia». Un’impresa rimasta nella memoria di molti.

In quasi 55 anni di attività, la ASD Meeting Judo Karate ha raggiunto traguardi di grande prestigio: 21 medaglie d’oro, 16 d’argento e 26 di bronzo ai Campionati Italiani; 70 ori, 48 argenti e 12 bronzi ai Campionati Regionali; un argento e tre bronzi in competizioni internazionali.

Numeri che raccontano una storia di successi, ma soprattutto una vita dedicata allo sport come strumento di crescita, disciplina e formazione. Un’eredità che continuerà a vivere sul tatami e nel ricordo di chi lo ha conosciuto.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook