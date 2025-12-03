A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei – per conto di un lounge bar di prossima apertura a Scafati – ricerca le seguenti figure:

Bartender . Requisiti: età compresa tra i 20 e i 45 anni; possesso di Licenza media; necessaria esperienza nella mansione;

Banconisti . Requisiti: età compresa tra i 20 e i 45 anni; possesso di Licenza media; preferibile esperienza nella mansione;

Camerieri (anche tramite utilizzo di apposito palmare). Requisiti: età compresa tra i 20 e i 45 anni; possesso di Licenza media; preferibile esperienza nella mansione;

Addetti alla rosticceria (con o senza esperienza). Requisiti: età compresa tra i 20 e i 45 anni; possesso di Licenza media.

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 15 dicembre 2025 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando in oggetto la/le mansione/i per cui ci si candida.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative a data e orario dei colloqui, che si terranno presso il CPI di Pompei.